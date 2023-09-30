В Буче облили краской мурал, созданный художниками из США: нарушителя нашли

В Буче на Киевщине местный житель облил краской мурал, созданный американскими художниками всего неделю назад. 26-летнего мужчину задержали полицейские.

Об этом сообщили в Telegram Полиции Киевщины. Отмечается, что злоумышленник объяснил свои действия тем, что картина, изображенная на стене дома культуры, ему не понравилась.

По факту происшествия правоохранители проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 194 УК "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы сроком до трех лет.

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Напомним, в декабре прошлого года неизвестные срезали со стены дома в Гостомеле рисунок, созданный известным английским андерграундным художником Бенкси. Полиция задержала группу из восьми злоумышленников. Задержанным от 27 до 60 лет, это жители Киева и Черкасс.

По данным следствия, житель столицы планировал продать граффити. Себе на помощь мужчина привлек необознанных в его намерениях мужчин, которых заверил в том, что имеет все соответствующие разрешения на проведение демонтажа мурала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Киеве появился мурал, посвященный защитнику Украины Андрею Огороднику с позывным "Оджос". С первых дней полномасштабного вторжения киевлянин защищал родной город от агрессора, а затем улетел в заблокированный Мариуполь на помощь бойцам "Азова".

– В День Независимости Украины в Ирпене в Киевской области открыли крупнейший в мире мурал картины Тараса Шевченко "Екатерина". Он имеет размер 7,8*12 м и расположен на одной из стен административного здания в центре города.

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