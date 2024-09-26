В Борисполе на пустыре обнаружили свертки с медикаментами: полиция начала расследование. Фото и видео

В городе Борисполь в Киевской области правоохранители обнаружили на пустыре в районе Юркового озера много свертков с медицинскими препаратами. Неизвестные оставили их под открытым небом на земельном участке.

Видео дня

Об этом в четверг, 26 сентября, сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Киевской области. В этот же день в сообществе "Борисполь для всех" в Facebook опубликовали видео, на котором показано большое количество медикаментов.

"В настоящее время правоохранители Бориспольского управления полиции проводят первоочередные следственные действия. Полицейские осуществляют осмотр указанных медикаментов, а также выясняют их происхождение. Продолжается документирование события, после чего будет предоставлена правовая квалификация", – отметили правоохранители.

Автор видео утверждает, что эти медикаменты являются гуманитарной помощью, которую должны получить бицы Сил обороны на фронте. На кадрах видны восемь палаток, забитых товарами медицинского назначения, которые оставили под открытым небом.

Кроме того, гуманитарной помощью и бытовой техникой забиты восемь деревянных домиков.

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