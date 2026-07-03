В больницах находятся четверо детей: Кличко рассказал о состоянии пострадавших в результате атаки РФ на Киев

По состоянию на утро пятницы, 3 июля, в больницах столицы находятся 56 человек, получивших ранения в результате российского обстрела Киева. На месте удара продолжается поисково-спасательная операция.

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Подробности рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

"На данный момент в Киеве в результате массированной атаки погибли 30 человек. 92 жителя города пострадали. В стационарах больниц на утро находятся 56 раненых. В частности, 6 медицинских работников. Всем пострадавшим медики оказывают всю необходимую помощь", — написал мэр.

Он сообщил, что врачи стабилизировали состояние годовалого мальчика и пятилетней девочки, а также их родителей и бабушки. Сейчас они находятся в стационаре. Динамика их состояния положительная.

Всего в больницах находятся четверо пострадавших детей.

"10-летний мальчик, о котором сообщали вчера, скорее всего, остался сиротой. Его родители числятся пропавшими без вести. В больнице с мальчиком находится дедушка. Также в настоящее время без вести пропала 15-летняя девочка", — отметил Кличко.

Глава столицы добавил, что поисково-спасательная операция продолжается уже вторые сутки. Над идентификацией фрагментов тел работают судмедэксперты.