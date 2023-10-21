В Белой Церкви провели в последний путь павшего в бою пограничника Артема Склярова. Фото

В городе Белая Церковь 21 октября провели в последний путь павшего в бою пограничника, сержанта Артема Склярова. Его родные, близкие, знакомые и собратья пришли отдать дань уважения и попрощаться с защитником.

Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины. Погибшему защитнику было всего 29 лет.

Защитник был мастером спорта по спортивной гимнастике. В декабре 2017 года Артём вступил в состав Государственной пограничной службы.

Сообщается, что за день до начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины он был переведен из отдела пограничной службы "Рени" Измаильского отряда в пограничную комендатуру быстрого реагирования.

Видео дня

Артем погиб 13 октября 2023 года в бою недалеко от населенного пункта Макеевка Сватовского района Луганской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб 26-летний украинский военный Руслан Ружицкий из Винницкой области. С оружием в руках он стоял на защите государства целых пять лет.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб 32-летний вокалист и музыкант из Каменца-Подольского Артем Белеуш. В первые дни полномасштабного вторжения он сменил микрофон на оружие.

Также под Бахмутом Донецкой области свой последний бой принял житель населенного пункта Львове Херсонской области Виктор Семенюк. Парень служил в добровольческой бригаде "Ярость".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!