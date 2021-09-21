В Бабьем Яру проведут церемонию памяти к 80-й годовщине трагедии: что еще в программе
В Бабьем Яру 6 октября к 80-й годовщине трагедии состоится официальная церемония памяти. В мероприятии примут участие президент Украины Владимир Зеленский и президенты Германии, Израиля и Албании.
Об этом сообщили в пресс-службе Мемориального центра "Бабий Яр". Кроме того, в этот день будет открыт мемориальный объект "Хрустальная стена плача" художницы и автора Марины Абрамович.
Также с 27 сентября по 7 октября до 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра в Киеве состоится ряд других мероприятий: выставки, презентации книг, Национальный урок памяти в украинских школах, премьера документального фильма "Бабий Яр. Контекст" режиссера Сергея Лозницы .
Памятные мероприятия к 80-й годовщине трагедии организованы Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр", Национальным историко-мемориальным заповедником "Бабий Яр" совместно с Офисом президента Украины и Кабинетом министров Украины.
С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться на специально созданной к 80-й годовщине массовых расстрелов в Бабьем Яру странице. Программа будет обновляться.
"Мы строим мемориал в Бабьем Яру, который, надеемся, станет частью мирового культурного наследия. Но самое главное – это то, что мы возвращаем память об этом месте, память о погибших в Бабьем Яру. Мы благодарны за поддержку государства в этой миссии", – отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста" Бабий Яр "Макс Яковер.
Программа мероприятий:
понедельник, 27 сентября
Выставка "Зона отчуждения" Джонатана Литтелла и Антуана д'Агата с последующим посещением. Она состоит из двух компонентов: короткие тексты, написанные Джонатаном Литтеллом, и фотографии, сделанные Антуаном д'Агатом в районе Бабьего Яра.
Среды, 29 сентября
Национальный урок памяти во всех учреждениях общего среднего образования в Украине
Четверг, 30 сентября
Презентация антологии поезий о Бабьем Яре "Яр смерти – Яр памяти"
Воскресенье, 3 октября
Марш Памяти – Ежегодная социальная инициатива в память о трагедии, на которой участники идут той же дорогой, которой шли жертвы 29 сентября 1941 года.
Вторник, 5 октября
Международная научная конференция "Массовые расстрелы во время Холокоста как уголовный процесс"
Презентация книги "Мы хотели жить..." Бориса Забарко, председателя Всеукраинской ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Разговор с автором
Начало выставки "Лица людей Бабьего Яра" с последующим посещением
Премьера произведения "In memorium" композитора Валентина Сильвестрова в исполнении Киевского камерного хора под руководством М.М.Гобдича
Премьера документального фильма "Бабий Яр. Контекст" режиссера Сергея Лозницы для широкой публики
Среда, 6 октября
Завтрак лидеров международных еврейских организаций с членами Наблюдательного совета Мемориального центра
Пресс-конференции с участием членов Наблюдательного совета Мемориального центра
Ланч президента Израиля Ицхака Герцога
Презентация книги "Благоволительницы" Джонатана Литтелла, лауреата Гонкуровской премии и Большой премии Французской академии за роман. Разговор с автором
Официальная церемония памяти с участием президента Украины Владимира Зеленского
Открытие мемориального объекта "Хрустальная стена плача" художницы и автора Марины Абрамович
Официальный прием с участием президента Украины и глав иностранных государств
Четверг, 7 октября
Круглый стол о прошлом, настоящем и будущем территории Бабьего Яра с участием Архитектурного совета Мемориального центра.