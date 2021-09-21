В Бабьем Яру проведут церемонию памяти к 80-й годовщине трагедии: что еще в программе

В Бабьем Яру 6 октября к 80-й годовщине трагедии состоится официальная церемония памяти. В мероприятии примут участие президент Украины Владимир Зеленский и президенты Германии, Израиля и Албании.

Об этом сообщили в пресс-службе Мемориального центра "Бабий Яр". Кроме того, в этот день будет открыт мемориальный объект "Хрустальная стена плача" художницы и автора Марины Абрамович.

Также с 27 сентября по 7 октября до 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра в Киеве состоится ряд других мероприятий: выставки, презентации книг, Национальный урок памяти в украинских школах, премьера документального фильма "Бабий Яр. Контекст" режиссера Сергея Лозницы .

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Памятные мероприятия к 80-й годовщине трагедии организованы Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр", Национальным историко-мемориальным заповедником "Бабий Яр" совместно с Офисом президента Украины и Кабинетом министров Украины.

С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться на специально созданной к 80-й годовщине массовых расстрелов в Бабьем Яру странице. Программа будет обновляться.

"Мы строим мемориал в Бабьем Яру, который, надеемся, станет частью мирового культурного наследия. Но самое главное – это то, что мы возвращаем память об этом месте, память о погибших в Бабьем Яру. Мы благодарны за поддержку государства в этой миссии", – отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста" Бабий Яр "Макс Яковер.

Программа мероприятий:

понедельник, 27 сентября

Выставка "Зона отчуждения" Джонатана Литтелла и Антуана д'Агата с последующим посещением. Она состоит из двух компонентов: короткие тексты, написанные Джонатаном Литтеллом, и фотографии, сделанные Антуаном д'Агатом в районе Бабьего Яра.

Среды, 29 сентября

Национальный урок памяти во всех учреждениях общего среднего образования в Украине

Четверг, 30 сентября

Презентация антологии поезий о Бабьем Яре "Яр смерти – Яр памяти"

Воскресенье, 3 октября

Марш Памяти – Ежегодная социальная инициатива в память о трагедии, на которой участники идут той же дорогой, которой шли жертвы 29 сентября 1941 года.

Вторник, 5 октября

Международная научная конференция "Массовые расстрелы во время Холокоста как уголовный процесс"

Презентация книги "Мы хотели жить..." Бориса Забарко, председателя Всеукраинской ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Разговор с автором

Начало выставки "Лица людей Бабьего Яра" с последующим посещением

Премьера произведения "In memorium" композитора Валентина Сильвестрова в исполнении Киевского камерного хора под руководством М.М.Гобдича

Премьера документального фильма "Бабий Яр. Контекст" режиссера Сергея Лозницы для широкой публики

Среда, 6 октября

Завтрак лидеров международных еврейских организаций с членами Наблюдательного совета Мемориального центра

Пресс-конференции с участием членов Наблюдательного совета Мемориального центра

Ланч президента Израиля Ицхака Герцога

Презентация книги "Благоволительницы" Джонатана Литтелла, лауреата Гонкуровской премии и Большой премии Французской академии за роман. Разговор с автором

Официальная церемония памяти с участием президента Украины Владимира Зеленского

Открытие мемориального объекта "Хрустальная стена плача" художницы и автора Марины Абрамович

Официальный прием с участием президента Украины и глав иностранных государств

Четверг, 7 октября