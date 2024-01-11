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Умерла легендарная художница Грудзинска, создавшая панно на станции метро "Крещатик"

Дарья Дурова
Кияни
3 минуты
1,2 т.
Художницы Грудзинской не стало

11 января 2024 года умерла украинская художница и мастер керамики Оксана Грудзинская. Одна из ее выдающихся работ – декоративное панно в подземном вестибюле станции метро "Крещатик".

Видео дня

Украинке было 100 лет. О ее смерти сообщил в Facebook Национальный музей декоративного искусства Украины.

Грудзинская в июле 2023 года на праздновании своего 100-летия

Грудзинская Оксана Аркадьевна – заслуженный художник Украины, член Национального союза художников. Является автором панно, архитектурных керамических вставок, декоративной посуды, ваз и так далее.

Керамика художницы
Панно "Музыки"

Родилась 28 июля 1923 года в семье архитектора. В 24 года начала работать в экспериментальной мастерской художественной керамики, известной как "Софийская гончарня".

В начале 1970-х работала в Художественном фонде Украины, в частности на комбинате монументального и декоративного искусства. 

Грудзинская с коллегой Шарай за работой

Ее знаменитое панно на станции метрополитена "Крещатик" состоит из 12 типов прямоугольных плиток с украинским растительным орнаментом.

Оксана Грудзинская на фоне панно
Панно

Также художница принимала участие в создании интерьеров станций Дарница, Левобережная и Гидропарк, многих киевских построек.

Искусство принадлежит народу
Украинские мотивы в творчестве Оксаны Грудзинской
Выставка работ украинки

В 1990-2010 годах преподавала живопись на кафедре керамики Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука.

Роспись керамического изделия
Грудзинская была мастером керамики
Грудзинская умерла на 101-м году жизни

Как писал OBOZ.UA, ранее в возрасте 100 лет скончалась американская актриса Глинис Джонс, сыгравшая суфажистку Винифред Бэнкс в фильме "Мэри Поппинс". Ее актерская карьера длилась более восьми десятилетий.

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