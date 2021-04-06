"Апокалипсис" в Киеве: улицы столицы опустели из-за локдауна. Фоторепортаж

В Киеве, с 5 апреля, ввели жесткий локдаун. Из-за того, что большинство работодателей перевели своих сотрудников на дистанционный режим работы, а школы и садики закрыты на улицах города практически нет людей.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL.

Обычно в будни дни, улицы города заполнены людьми. Особенно много их в метро, на остановках общественного транспорта и на улицах. Теперь же, когда закрыто практически все, а в транспорт можно только по спецпропускам город опустел.

И все же, те у кого есть возможность добираться на работу в общественном транспорте создают небольшие очереди на остановках или у входа метро. Но они несопоставимы с теми, что были до строгого локдауна.

Заполняемость транспорта должна составлять не более 50 %, и если коммунальный транспорт строги выполняет это решение, то водители маршруток могут пропустить пассажира даже без спецпропуска.

Очередь на маршрутку .

В поздемке правила еще строже. На входах станций дежурят правоохранители. Они тщательно проверяют документы пассажиров. На платформах и в салонах поездов очень мало людей.

В вагонах метро пусто.

Опустели даже шумные подземные переходы у входа на станции.

Опустели подземные переходы.

Отметим, что пункты велопроката в городе практически пусты. Многие люди пересели на велосипеды из-за того, что таксисты взвинтили цены до баснословного уровня. А некоторые купили себе самокаты и спокойно перемещаются по городу. К слову, самокаты стали массово покупать еще во время прошлогоднего локдауна. Теперь они неотъемная часть городского пейзажа.

Велопрокат пользуется спросом.

На улицах людей совсем мало. Опустели и детские площадки. Правда во время нашего рейда, на одной из них кто-то сорвал ленточку. Но ни детей, ни их родителей мы не заметили.

На детских площадках никого.

Немногим больше людей в парках. Несмотря на переменчивую погоду уже появились первоцветы, а совсем скоро должны распустится магнолии. В парке "Нивки" люди ходили небольшими группами по 2-3 человека, некоторые выгуливали собак, а кто-то распивал спиртные напитки.

В парках люди гуляют небольшими группами.

В целом, город без людей смотрится как-то необычно, апокалиптически. Но будем надеяться, что это ненадолго!

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 5 апреля введен жесткий локдаун. Школы и садики закрыты, а транспорт работает только по спецпропускам и для сотрудников критической инфраструктуры. При этом правоохранители фиксируют нарушения карантина, в частности, отдельные люди пытались проехаться в транспорте по поддельным спецпропускам.