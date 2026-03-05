Укртрансбезопасность усиливает контроль за перегрузками на Киевщине: Никита Лагунин анонсировал специальные мероприятия

Председатель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Никита Лагунин анонсировал проведение специальных мероприятий по усиленному контролю за соблюдением габаритно-весовых норм на дорогах Киевской области. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам руководителя службы, решение связано с ростом интенсивности перевозок накануне начала активного строительного сезона, а также с необходимостью сохранять дорожную инфраструктуру в условиях войны.

"Украина живет в условиях войны. Наши дороги уже подверглись серьезным разрушениям – и из-за агрессии врага, и из-за непростой зимы с резкими перепадами температур и большим количеством осадков", – отметил Лагунин.

Он подчеркнул, что сегодня государство направляет основные ресурсы на оборону, поэтому важно максимально сохранять действующую инфраструктуру.

"Армия нуждается в поддержке, и каждая гривна сегодня должна работать на безопасность государства. Именно поэтому наша общая задача – максимально сохранять ту инфраструктуру, которую имеем", – подчеркнул председатель Укртрансбезопасности.

По его словам, только за последнюю неделю инспекторы службы зафиксировали на дорогах Киевской области 16 случаев нарушения габаритно-весовых норм.

В связи с этим на Киевщине стартуют специальные меры контроля.

"К работе будут привлечены дополнительные экипажи, инспекторов из разных регионов, а также работников центрального аппарата Укртрансбезопасности. Предусмотрена ротация инспекторов и круглосуточные проверки на основных магистралях и подъездах к столице", — сообщил Лагунин.

Специальные мероприятия будут проводиться во взаимодействии и при поддержке Киевской областной и Киевской городской военных администраций.

Глава службы также обратился к перевозчикам с предупреждением.

"Контроль будет системным, регулярным и без исключений. Правила одинаковы для всех – и они будут выполняться", – подчеркнул он.

Лагунин добавил, что о результатах проведенных мероприятий будет сообщено отдельно.