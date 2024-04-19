Украинские защитники с ампутационными ранениями прибыли в Берлин, где им установят современные протезы – Кличко

Украинские защитники с ампутационными ранениями, которые вчера провожали из Киева в Германию, уже прибыли в Берлин. В военном госпитале героям установят современные инновационные протезы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Украинские защитники с ампутационными ранениями, которые мы вчера провожали из Киева в Германию, уже прибыли в Берлин. Их встречал мэр немецкой столицы Кай Вегнер и его заместитель по социальным вопросам госпожа Канзель Кизильтепе. В военном госпитале Берлина 13-м раненым установят современные инновационные протезы", – отметил Кличко.

Он напомнил, что в марте во время визита в Киев немецкие специалисты выразили готовность протезировать в Берлине 60 украинских военных.

"Вместе с первыми 13 защитниками поехали и 6 киевских техников-протезистов, которые будут учиться в Германии по этому делу. По возвращении будут работать в новом Центре протезирования военных, который мы создаем с помощью немецких партнеров в Киеве, – сообщил мэр украинской столицы.

"Кай Вегнер во время встречи наших защитников и медиков поблагодарил также берлинскую организацию "Life Bridge Ukraine", которая инициировала проект и реализует его с мэрией Берлина. Но отметил, что в партнерстве Берлина и Киева речь идет не о заявлениях и красивых жестах, а о конкретной сотрудничество и помощь людям. Спасибо нашим друзьям за поддержку и помощь!", – подчеркнул Виталий Кличко.