Украинская столица нуждается в дополнительной помощи: Кличко встретился с представителями ООН в Украине

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с представителями Организации Объединенных Наций: координатором системы ООН в Украине, гуманитарным координатором Матиасом Шмале и постоянным представителем ПРООН в Украине Ауке Лотсмой.

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Об этом Кличко сообщил в своём Telegram-канале.

"Обсудили ситуацию в Киеве и Украине. Рассказал о том, как украинская столица преодолевает вызовы, стоящие перед городом и нашей страной в условиях войны. В частности, и о последствиях сокрушительных атак врага. Рассказал, как Киев готовится к предстоящей зиме, работая над тем, чтобы обеспечить стабильную работу систем тепло-, водо- и электроснабжения. Отметил, что украинская столица нуждается в этом вопросе в дополнительной помощи со стороны международных партнеров. Говорили также о разработке совместных проектов в области социальной и ветеранской политики", — написал Виталий Кличко.

Мэр украинской столицы поблагодарил ООН за поддержку Киева и Украины во время войны и за помощь украинцам с первых дней полномасштабного вторжения России.