Украине нужны современное вооружение и политическая поддержка демократических государств – Кличко

В противостоянии со страной-агрессором Россией, которая продолжает "играть мышцами", пренебрегая всеми международными правилами, Украина нуждается в политической поддержке европейских стран. В частности, в том, чтобы они имели единую позицию по борьбе с агрессией РФ.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в интервью журналисту британского Channel 4.

На вопрос "Как вы думаете, немцы, британцы и американцы сделают достаточно, чтобы защитить Украину?", Виталий Кличко ответил:

"Нам нужно современное вооружение, политическая поддержка, единство с европейскими странами. Потому, как я сказал, мы видим свое будущее как демократическое государство".

Журналист поинтересовался у Виталия Кличко, что он думает о своем собственном будущем и будет ли баллотироваться в президенты.

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"Сейчас я не могу дать Вам четкого ответа, потому что это – огромная задача. Если я смогу воплотить свои нынешние цели – через два года, мы вернемся к Вашему вопросу", – ответил Кличко.

А вот на вопрос о том, что будет делать мэр Киева, если Россия все же начнет широкомасштабное наступление, Кличко дал четкий ответ. Он заявил, что уйдет на фронт защищать свою страну.