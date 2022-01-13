Я готов защищать свою страну, – Кличко сказал, что будет делать в случае нападения России

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае вторжения России на территорию Украины пойдет на фронт. Он подчеркнул, что готов защищать независимость и территориальную целостность своей родины.

Об этом глава украинской столицы сказал в интервью журналисту британского Channel 4. На вопрос "Если Россия таки нападет, что Вы лично будете делать?", Виталий Кличко ответил так:

"Как солдат в прошлом я готов защищать свою страну, ее независимость, территориальную целостность".

На уточняющий вопрос, пойдет ли он воевать на фронт, мэр Киева ответил: "Да, конечно".

Ведущий Channel 4 напомнил, что отец Кличко служил в воздушных войсках советской армии, имел высокий военный чин и награды. Он спросил политика, если бы его отец был сейчас жив, что бы он сказал о своем сыне – как мэре Киева, который является украинским патриотом.

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"Мой отец был патриотом нашей страны и имел такое же мнение, как и я. Он был умным человеком, мог увидеть другие страны и понимал, как работала пропаганда в Советском Союзе", – ответил Кличко.

Виталий Кличко подчеркнул, что Россия сегодня, как когда-то СССР, главным оружием считает пропаганду.

"Не танки и пули. И мы понимаем, что без пропаганды и вмешательства России конфликта на востоке Украины никогда бы не было", – сказал Кличко.

Мэр столицы также отметил, что Украине нужна поддержка союзников, в частности в том, чтобы европейские государства имели единую позицию по борьбе с агрессией России.