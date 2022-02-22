Украина не свернет с выбранного европейского пути, как бы того ни хотел агрессор, – Виталий Кличко

Россия пытается разрушить систему европейской безопасности, а нас снова вернуть в советское время диктатуры. Но Украина не свернет с избранного европейского пути, как бы того ни хотел агрессор.

Об этом во время встречи с делегацией политиков и общественных деятелей Великобритании заявил мэр Киева Виталий Кличко. Он поблагодарил страны-партнеры Украины, которые в критическое для Украины время оказывают ей поддержку и помощь.

Кличко передал слова благодарности премьеру Борису Джонсону за его принципиальную позицию в поддержке нашей страны. И за санкции, которые Великобритания уже начала применять против окружения Путина.

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"Украина не свернет с избранного европейского пути, как бы того ни хотел агрессор. Россия сегодня пытается изменить современный мир, разрушая систему европейской безопасности. Нас пытаются снова вернуть в советские времена, во времена диктатуры. Все увидели, как Российская Федерация ведет себя. Как она цинично нарушила территориальную целостность Украины, в частности признав самопровозглашенные псевдореспублики, открыто и нагло ввела туда войска – отметил мэр – Россия агрессивно шантажирует Европу своим главным ресурсом – газом.А также – большой армией. регион. А Украина, напомню, государство в центре Европы", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что сдержать дальнейшую агрессию Кремля возможно только объединив усилия демократического мира. В частности, помогут умерить агрессора и мощные экономические санкции.

Кличко также рассказал о том, что столица и другие регионы Украины строят систему территориальной обороны, работают над обеспечением работы критической инфраструктуры в условиях возможной чрезвычайной ситуации.

"Уже многие записались в батальоны территориальной обороны и проходят обучение на полигонах, – сообщил мэр. – В Киеве нет паники. Нет очередей в супермаркетах. Как бы нас ни пытались запугать. Потому что жители и столицы, и страны в общем сплотились. Мы спокойны и решительные, мы готовы защищать свои города, свои семьи и дома, готовы дать отпор агрессору", – подчеркнул Виталий Кличко.

Делегация политиков Великобритании будет работать в Украине несколько дней. Они будут изучать ситуацию и наработают пакет необходимой помощи, которую могут предоставить Украине. В состав делегации вошли: Министр по вопросам Конституции, Генеральный прокурор Уэльса, член парламента Уэльса от Лейбористской партии Мик Антонив, лидер Валлийской националистической партии Уэльса, депутат парламента Уэльса Адам Прайс, бывшая депутат Европарламента от лейбористов Северо-западной Англии и активный член Джули Уорд, Генеральный секретарь профсоюза машинистов ASLEF Мик Велан и генеральный секретарь Национального профсоюза шахтеров Крис Китчен, известный журналист и писатель Пол Мэйсон.