"Удар был настолько сильным, что слетели носки": очевидцы атаки на Квитневое под Киевом, где погибли 8 человек, рассказали о взрывах

Жители села Квитневое Броварского района, которое российские оккупационные войска обстреляли в ночь на 5 августа, рассказали об атаке. Тогда в результате взрывов на месте погибли восемь человек, которые ждали свой поезд.

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Так, девушка, которая живет с семьей на улице, наиболее пострадавшей от удара, рассказала, что удар был настолько сильным, что с ног слетели носки. Об этом сообщило Hromadske.

Что известно

Жительница одной из наиболее пострадавших улиц Анастасия рассказала о российской атаке. Девушка живет в доме с мамой Светланой Петровной и 89-летней прикованной к постели бабушкой. Их дом сильно пострадал – в нем выбило окна, разнесло крышу, посыпалась штукатурка, а второй этаж теперь находится в аварийном состоянии. Два автомобиля, которые стояли на улице, засыпаны строительным мусором.

"Как только включилась тревога, я говорю: "Мама, пошли?". И все, сразу ракета – буквально за секунду. Я тогда упала на пол. Знаете, никогда не понимала, почему у людей слетают кроссовки, когда их сбивает машина. Так вот – у меня слетели носки. Я босиком шла по стеклу… Вы себе представляете?" – сказала Анастасия.

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За несколько часов до ракетного удара российский беспилотник упал прямо за их домом.

"Все начало гореть… Прибежали люди и пытались самостоятельно потушить пламя до того, как приедут спасатели. У меня ещё и бабушка прикованная к постели, поэтому для меня самым главным было вынести её из дома. Впоследствии бабушку отвезли в Броварскую больницу", – вспоминает Анастасия.

В момент падения дома никого не было

Еще одни жители Квитневого, Юрий и Светлана, соседи Анастасии, в момент пожара были не дома. Когда они вернулись, на их улице был пожар:

"Приехали мы и полиция охраны, как раз вместе… Не могли никуда зайти, потому что всё заклинило. И двери, и ворота… Ну, мы как-то залезли и в подвале прятались, потому что взрывы были просто ужасные – всё вокруг сыпалось. Уже же и комендантский час тогда, а мы и уехать не могли, и зайти не могли. Хорошо, что ветер дул не в нашу сторону, так что мы как-то смогли здесь переночевать – легли в машинах и так пробыли до утра", – рассказала Светлана.

Дом пострадал во второй раз

Их дом пострадал от удара во второй раз – первый раз это произошло в 2022 году. С тех пор внутри дома остались трещины. На этот раз снова вылетели окна, двери теперь не закрываются, а ворота гаража деформировала взрывная волна.

Многие их соседи уехали из села накануне, так как предполагали, что россияне будут наносить удары по складам.

"Это всё-таки месть за то, что мы наносим удары по складам и стараемся вывести из строя их военную логистику… Но у нас же всё прилетает прямо в дома, где, например, маленькие дети. И где находятся взрослые люди, такие, как наша соседка", – рассказала Светлана.

Во время обстрела она была в подвале

Другая жительница Валентина, которая живет на той же улице, рассказала об обстреле. В результате российского обстрела у нее потрескались окна и разбился плафон в комнате, кроме того, повреждена крыша.

"Я читала, что в Днепре обстреливали продуктовые склады, и подумала, что, значит, нам тоже придется ждать… Как раз в тот момент, когда после полуночи раздался взрыв, к нам зашла полиция. Мы тогда быстро спустились все в подвал", – рассказала женщина.

Что предшествовало

В ночь на 5 августа российские оккупанты атаковали село Квитневое Броварского района, в результате чего погибли восемь человек. Они ждали свой поезд на станции.

Российская ракета попала рядом со станцией – в этот момент на платформе находились семь человек, которые погибли на месте. Еще один человек погиб в 200 метрах от места попадания.

В результате атаки также были повреждены жилые дома и автомобили в Квитневом.

Всего в ночь на 5 августа российские оккупационные войска убили 17 человек в Киеве и Киевской области, еще десятки людей были ранены. Оккупанты устроили очередную ракетную атаку на Киевскую область. Под ударом ракет оказались Киев и Бровары, также были взрывы в районе Белой Церкви. Попадания были зафиксированы в разных районах Киева.

Уничтожен сортировочный центр "Новой почты", в результате чего погибли три человека: два водителя партнера-перевозчика и один сотрудник подрядной организации. Еще восемь человек получили ранения.

В Голосеевском районе в результате попадания в нежилую застройку произошла утечка аммиака, спасателям удалось перекрыть запорную арматуру.

Кроме того, в результате массированной российской атаки в ночь на 5 августа компания "Эпицентр" лишилась стратегических логистических мощностей и одного из крупнейших в Украине производств керамической плитки. Погиб сотрудник предприятия, ещё несколько человек получили ранения.

Помимо "Нової пошти" и Rozetka российские оккупанты нанесли удар по двум распределительным центрам супермаркета "Сильпо". В результате обстрела шесть работников погибли.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Киеве произошла утечка аммиака в результате российского обстрела. Её зафиксировали в Голосеевском районе, где произошло попадание в нежилую застройку.

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