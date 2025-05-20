'Учитель года – 2025': Кличко наградил победителей первого городского тура

Мэр Киева Виталий Кличко наградил 12 победителей и лауреатов первого (городского) тура всеукраинского конкурса "Учитель года – 2025". Они получили Благодарности Киевского городского головы, а также денежные премии.

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Об этом сообщила пресс-служба главы столицы.

Первый тур всеукраинского конкурса "Учитель года-2025" состоялся в течение этого учебного года. В нем приняли участие столичных 72 педагога. Конкурс проводился в 4-х номинациях: "Зарубежная литература", "История", "Технологии/Трудовое обучение" и "Химия".

"Всего определили 12 победителей и лауреатов конкурса. В прошлом году в Киеве установили ежемесячную премию городского головы педагогам столицы – победителям и лауреатами первого тура конкурса. Премия выплачивается ежемесячно – в период с 1 апреля по 31 декабря. За первое место – 24 000 грн, за второе – 16 000 грн, за третье – 8 000 грн. И сегодня мне приятно отметить 12 лучших педагогов – победителей конкурса Благодарностями Киевского городского головы", – отметил в своем выступлении Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что сегодня образовательное сообщество столицы объединяет почти 63 тысячи работников, которые обеспечивают деятельность более 1000 учебных заведений города. Из них – около 39 тысяч педагогов. И уже четвертый год подряд учебный год Киев завершает в условиях военного положения.

"Педагоги продолжают обучать детей в условиях войны и держат свой фронт 24/7. Часть работников отрасли ушли в ряды ВСУ и с оружием в руках защищают Украину на передовой. На сегодня мобилизованы почти 500 столичных педагогов. На сегодня в учебные заведения Киева уже трудоустроили более 2350 работников с временно оккупированных территорий. Из них более 1500 педагогов", – отметил мэр Киева.

Он отметил, что столичная власть высоко ценит работу педагогов. И поблагодарил за их профессионализм, выдержку и единство.