У девушки из-за атаки РФ по Киеву сгорело свадебное платье: украинцы умилили сеть реакцией

Украинка Дарья Слесаренко рассказала в соцсети, что после российской атаки на Киев 24 мая потеряла свое свадебное платье. Наряд находился на ушивке в ТРЦ "Квадрат", который пострадал в результате обстрела. Свадьба девушки должна состояться уже через 20 дней.

Дарья написала об этом на своей странице в Threads. В заметке она кратко описала ситуацию и призналась, что только потом осознала потерю.

"Только что поняла, что сейчас в ТРЦ Квадрат сгорел мой свадебный наряд, который я отдала на ушивку. Свадьба через 20 дней", – написала девушка.

История быстро распространилась по сети. В комментариях пользователи начали оставлять слова поддержки, а впоследствии – и предложения помощи.

Лишь бы живы были

Под сообщением Дарьи появились десятки комментариев от украинцев, которые пытались поддержать девушку после пережитого. Люди писали, что главное – это жизнь и безопасность, а вещи можно заменить. И именно такие слова на этот раз зацепили многих.

"После ночных ракетных обстрелов хочу, чтобы в ленте были вот такие только потери. Чтобы люди живы были. Платье новое купите, свадьбу красиво сыграете", – написала одна из пользовательниц.

Другие комментаторы также пытались подбодрить Дарью:

"Считайте, это откуп на долгую счастливую жизнь".

"Забрало нарядом, а не здоровьем пусть будет так".

В комментариях появились и личные истории. Одна женщина вспомнила, как из-за полномасштабного вторжения не смогла забрать свои босоножки из мастерской в Мариуполе. Позже дом, где она оставила обувь, был уничтожен оккупантами.

"Тоже когда-то оставила обувь в мастерской. Так и не вернулась за ней", – написала она.

Предложения поддержки

Больше всего реакций Дарья получила от женщин, которые предложили ей свои свадебные платья. Сообщения поступали из разных регионов Украины, а также из-за рубежа.

"Никогда не думала, что наступит день, чтобы я по собственному желанию согласилась расстаться со своим платьем. Он настал!" – написала одна из украинок.

Другая пользовательница сообщила, что готова прислать наряд из Канады:

"За 20 дней долетит из Канады, если надо".

Также женщины предлагали не только платья, но и аксессуары и другие вещи для церемонии.

"И я свою могу вам отдать. Конечно не классика, но ручная работа. Размер м-л. Фату и пенюар также отдам. Главное, что вы живы".

"Я выходила замуж в таком костюме".

"Могу бесплатно поделиться".

Позже Дарья отдельно поблагодарила всех, кто написал ей после поста. По ее словам, она получила очень много сообщений и поддержки от незнакомых людей.

"Девочки, еще раз хочу поблагодарить каждую, кто предложил свое платье. Понимаю, что свадебный наряд – это личное сокровище для каждой женщины. Я получила невероятное количество поддержки и хороших слов и еще раз подтвердила для себя, что женщина для женщины – большая опора", – отметила она.

Дарья также рассказала, что с ней связались Екатерина Остапчук и бренд VLADIYAN и предложили выбрать новый наряд из каталога.

"Со мной связалась Екатерина Остапчук и бренд VLADIYAN и предложили выбрать платье из их каталога. Поэтому у меня теперь также появится личное сокровище. Еще раз спасибо всем, не верю, что это происходит со мной", – написала девушка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 24 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 690 средств воздушного нападения: 90 ракет и 600 БПЛА различных типов. Силы ПВО обезвредили 604 цели, в том числе 549 дронов, 44 крылатые и 11 баллистических ракет.

