Оккупанты уничтожили ТРЦ 'Квадрат' в Киеве: как выглядит место удара. Видео

После массированной атаки РФ в Шевченковском районе Киева почти полностью разрушен ТРЦ "Квадрат" и поврежден Лукьяновский рынок. В результате удара вспыхнули масштабные пожары, выгорели торговые павильоны и автомобили, а спасатели несколько часов ликвидировали последствия обстрела. По состоянию на сейчас известно о 21 пострадавшем, среди которых 15-летний парень. Один человек погиб.

Взрывная волна также повредила соседние здания, заведения питания и торговые помещения – коммунальщики уже начали закрывать выбитые витрины OSB-плитами. О последствиях атаки сообщили в ГСЧС.

На обнародованных кадрах видно, что многоэтажное здание ТРЦ претерпело критические разрушения: фасад обгорел, окна полностью выбиты, а внутри уничтожены конструкции. Над зданием поднимается густой дым, а территория вокруг усеяна обломками бетона, стекла и металла.

Также поврежден ресторан McDonald's рядом с местом удара – над входом выбиты стекла, а тротуар засыпан обломками. На другом видео зафиксирован сгоревший легковой автомобиль возле торгового центра.

Серьезным разрушениям подвергся и Лукьяновский рынок. Внутри торговых павильонов произошел пожар: металлические конструкции изуродованы огнем, а сквозь разрушенную крышу пробиваются клубы дыма и солнечный свет. Спасатели работали внутри задымленных помещений, туша очаги возгорания.

Кроме этого, в районе удара повреждены фасады и витрины других зданий. Часть территории огородили сигнальными лентами, а коммунальные службы ликвидируют последствия атаки и закрывают выбитые окна.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 24 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 690 средств воздушного нападения: 90 ракет и 600 БПЛА различных типов. Силы ПВО обезвредили 604 цели, в том числе 549 дронов, 44 крылатые и 11 баллистических ракет.

