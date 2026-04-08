Центр соцобслуживания в Киеве получил три новых специализированных микроавтобуса. Фото

Парк Киевского городского территориального центра социального обслуживания пополнили 3 новых специализированных микроавтобуса. Транспорт столице передали при финансовой поддержке Федерального Министерства экономического сотрудничества и развития Германии в сотрудничестве с городами-партнерами – Лейпцигом, Берлином и мэрией Шарлоттенбурга.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня только в городском центре социального обслуживания более 1500 жителей города нуждаются в регулярных перевозках. Прежде всего это дети с инвалидностью. Для многих семей такие перевозки имеют системный характер. Ребенок может нуждаться в транспорте 3-4 раза в неделю для регулярного посещения врачей, реабилитации и обучения", – отметил Кличко.

Он рассказал, что новые микроавтобусы позволят ежедневно дополнительно обеспечивать перевозки для 40–50 детей с инвалидностью.

"Спрос на такую услугу сегодня значительно превышает имеющиеся возможности. Только за первые 3 месяца этого года социальный транспорт городского терцентра совершил почти 10 000 поездок. Однако даже этого ресурса недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности", – отметил мэр Киева.

Кличко объяснил, что каждая единица такого транспорта – это возможность для человека с инвалидностью получить лечение, пройти реабилитацию, оставаться активным и не быть изолированным.

"Спасибо нашим немецким друзьям за эту помощь! Столица и в дальнейшем будет развивать социальные услуги и делать их более доступными для каждого, кто в этом нуждается", – добавил мэр Киева.