'Цель один – зачистка политического поля': Кличко заявил, что власти оказывают давление на местное самоуправление

Центральная власть оказывает давление на местное самоуправление. Цель одна – подготовка к выборам и зачистка политического поля. Такая ситуация сегодня влияет, в частности, и на жизнеобеспечение городов.

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Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

"Сегодня, когда в стране идет война, центральная власть оказывает давление на местное самоуправление. Понятно, что цель одна – подготовка к выборам и зачистка политического поля. Хотя, казалось бы, сегодня как никогда нужно быть объединенными, консолидировать свои усилия, чтобы достичь мира в стране", – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что политическая составляющая влияет на все. В частности, и процессы жизнеобеспечения столицы, развитие инфраструктуры города, комфорт киевлян.

"Когда блокируют проекты, чтобы у Кличко не получилось. Когда распространяют откровенную ложь или манипулируют, что чего-то делать не надо. Это же не о киевлянах думают! Но мы делаем все, что в наших силах в этой ситуации. И будем делать!" – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева сообщил, что с 2019 по I квартал 2025 года правоохранительные органы начали более 1500 уголовных производств в отношении сотрудников КГГА и структурных подразделений. Из них за 2025 год уже больше 70. С 2019 года в администрации провели более 1200 обысков, изъяли тонны документов, вручили более 300 подозрений.

"В то же время общее количество обвинительных приговоров, вступивших в законную силу, по нашей информации, – 4. Обыски проводятся на работе, дома, в автомобилях и у родных. При этом все это широко освещается в СМИ, где людей уже определяют без решения суда виновными. В следственных действиях задействованы все силовые структуры Украины – государственные, городские и правоохранители из других областей. Эта деятельность уже превратилась в репрессивную, основной целью которой является дискредитация столичных властей и паралич жизнедеятельности в городе", – отметил Виталий Кличко.