Только четыре показа в Киеве: цирковое шоу 'Мавка' вернется на сцену в марте

Цирковое зрелище "Мавка" поразит зрителей 28 и 29 марта во Дворце культуры КПИ. В этом году в столице запланировано всего четыре показа – без дополнительных дат.

Создатели популярных семейных шоу "Потяг у дива" и "Вартові мрій" – Stage Show – снова погрузят зрителей в волшебный мир украинской мифологии. Знакомый сюжет мультфильма "Мавка. Лесная песня" здесь рассказан языком циркового искусства: через пластику, трюки на высоте и живые эмоции. Мир, в котором природа имеет голос, оживает в воздухе над залом.

Зрители, которые уже побывали на шоу, делятся впечатлениями: "Это круто! Лучшее, что мы посещали в последнее время" или "В этом шоу соединилось все прекрасное: голос FIÏNKA, украинская музыка и очень талантливые артисты. Спасибо, что создали настоящую магию!". И именно эта живая, искренняя, детская в лучшем смысле эмоция сопровождает спектакль от первого номера до финального поклона артистов.

Дети с удовольствием встретят любимых персонажей в необычном формате, а взрослые увидят знакомую историю по-другому – не через экран, а через тело, движение и пространство.

Если вы ищете яркое семейное событие этой весной, билеты стоит покупать уже сейчас.