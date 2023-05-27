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"Титушки" УПЦ МП избили украинского активиста возле Лавры, вмешалась полиция. Видео

София Закревская
Кияни
2 минуты
11,3 т.
'Титушки' УПЦ МП избили украинского активиста возле Лавры, вмешалась полиция. Видео

В субботу вечером, 27 мая, возле Киево-Печерской лавры было совершено нападение на активиста Владимира Булюбаша. Один из сторонников УПЦ МП ударил его по голове.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил общественный активист Андрей Смолий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он отметил, что Булюбаш находился возле Лавры, поскольку выступал против присутствия в монастыре московских попов.

Это не понравилось их защитникам. Один мужчина угрожал активисту, а затем к нему подошел еще один сторонник УПЦ МП. Последний предложил Булюбашу отойти и поговорить, а затем ударил в голову.

"Титушки РПЦ-фсб сегодня вечером возле Лавры избили выступавшего против московских попов активиста Владимира Булюбаша", – написал Смолий.

"Титушки" УПЦ МП избили украинского активиста возле Лавры, вмешалась полиция. Видео
"Титушки" УПЦ МП избили украинского активиста возле Лавры, вмешалась полиция. Видео

Отметим, что нападавшему не помешало даже присутствие полиции диалога рядом с активистом в момент атаки. Благодаря тому, что рядом дежурили правоохранители, злоумышленника удалось задержать, хотя тот хотел убежать, а в ситуацию пытался вмешаться священник.

"Титушки" УПЦ МП избили украинского активиста возле Лавры, вмешалась полиция. Видео
"Титушки" УПЦ МП избили украинского активиста возле Лавры, вмешалась полиция. Видео

Избитый активист был госпитализирован в нейрохирургическое отделение, у него диагностировали сильное сотрясение мозга.

"Дно продолжается. До сих пор НИЧЕГО не делается, чтобы выгнать этих мразей из Лавры!!" – добавил Андрей Смолий.

Видео содержит нецензурную лексику, 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 мая митрополит УПЦ Московского патриархата Онуфрий был замечен вблизи Киево-Печерской лавры. Там его встретили активисты, скандировавшие "Онуфрия на обмен" и "Онуфрия на нары".

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