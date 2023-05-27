'Титушки' УПЦ МП избили украинского активиста возле Лавры, вмешалась полиция. Видео

В субботу вечером, 27 мая, возле Киево-Печерской лавры было совершено нападение на активиста Владимира Булюбаша. Один из сторонников УПЦ МП ударил его по голове.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил общественный активист Андрей Смолий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он отметил, что Булюбаш находился возле Лавры, поскольку выступал против присутствия в монастыре московских попов.

Это не понравилось их защитникам. Один мужчина угрожал активисту, а затем к нему подошел еще один сторонник УПЦ МП. Последний предложил Булюбашу отойти и поговорить, а затем ударил в голову.

"Титушки РПЦ-фсб сегодня вечером возле Лавры избили выступавшего против московских попов активиста Владимира Булюбаша", – написал Смолий.

Отметим, что нападавшему не помешало даже присутствие полиции диалога рядом с активистом в момент атаки. Благодаря тому, что рядом дежурили правоохранители, злоумышленника удалось задержать, хотя тот хотел убежать, а в ситуацию пытался вмешаться священник.

Избитый активист был госпитализирован в нейрохирургическое отделение, у него диагностировали сильное сотрясение мозга.

"Дно продолжается. До сих пор НИЧЕГО не делается, чтобы выгнать этих мразей из Лавры!!" – добавил Андрей Смолий.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 6 мая митрополит УПЦ Московского патриархата Онуфрий был замечен вблизи Киево-Печерской лавры. Там его встретили активисты, скандировавшие "Онуфрия на обмен" и "Онуфрия на нары".

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