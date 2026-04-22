Теракт в Киеве: за обоих полицейских, которых обвиняют в побеге, внесли залог

В среду, 22 апреля, за полицейских Михаила Дробницкого и Анну Дудину, которых обвиняют в служебной халатности из-за теракта в Голосеевском районе Киева, внесли залог в размере 266 тысяч гривен. Адвокат обоих подозреваемых, Михаил Баховский, сообщал, что сторона защиты готовит апелляции относительно мер пресечения и собирает средства для залога.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Заявление приводит телеканал "Суспільне мовлення".

Что предшествовало

В субботу, 18 апреля в киевском районе Демеевка вооруженный мужчина устроил стрельбу и забаррикадировался в местном супермаркете. Среди его жертв – случайные прохожие на улице, а также люди, находившиеся внутри магазина.

На следующий день в сети появилось видео с места стрельбы на улице: двое правоохранителей, прибывших на вызов, сбежали после первых звуков выстрелов, бросив безоружных гражданских.

Ребенок и мужчина были вынуждены спасаться самостоятельно. Взрослый не успел – нападающий попал в него.

Напомним, во вторник, 21 апреля, Печерский райсуд столицы постановил взять Дудину под стражу прямо в зале суда. Во время судебного заседания она заявила, что не согласна с обвинениями, пояснив, что она является офисной работницей и не выполняет задачи патрульных полицейских уже с 2019 года. А в последнее время была привлечена к дежурствам в качестве усиления из-за недостатка личного состава.

Во вторник, 22 апреля меру пресечения избрали Михаилу Дробницкому, отправив его под арест на 60 суток до 18 июня с возможностью внесения залога в размере 266 тысяч гривен. Адвокат ходатайствовал о ночном домашнем аресте для своего подзащитного, однако судья согласилась с аргументами следователя, а сам Дробницкий заявил, что нападавший открыл по нему прицельный огонь из автоматического оружия, поэтому он был вынужден отступить в укрытие.

Как сообщал OBOZ.UA, по версии министра иностранных дел Украины Игоря Клименко, 44-летняя Дудина была среди первых наборов в патрульную полицию в 2015 году и работала в штабе Департамента. Тогда как Дробницкий, которому сейчас 27 лет, пришел на службу в начале 2024 года, обучаясь до этого в Академии патрульной полиции. Министр подчеркнул, что многолетний опыт – не оправдание.

