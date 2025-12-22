'Свет держится': в самую длинную ночь Родина-Мать засияла желто-голубыми цветами. Фото

В воскресенье, вечером, 21 декабря, в Киеве символически подсветили столичную Родину-Мать в цвета украинского флага. Событие состоялось накануне Дня энергетика и самой длинной ночи в году.

Видео дня

Эффектные фото показали в ДТЭК. Как отметили в компании, на световую проекцию не потратили ни одного киловатта из сети.

"Да, свет держится! Накануне самой длинной ночи года нам об этом напоминает Родина-Мать с холмов вечного Киева. А уже завтра – День энергетика. Не забудьте поздравить родственников, друзей и близких, причастных к этой профессии. Украина непременно победит тьму. Во время световой проекции ни один киловатт из сети не пострадал", – говорится в сообщении ДТЭК.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 22 декабря, в украинской столице снова будут выключать свет. Киевляне будут достаточно много времени без электричества согласно графикам.

Ранее сообщалось, что в Украине 22 декабря в большинстве регионов будут действовать почасовые отключения света и ограничения мощности для промышленности из-за повреждения энергообъектов. Украинцев просят следить за графиками облэнерго и экономно потреблять электроэнергию.

Кроме того, стало известно о том, что в Украине вскоре станет больше света для населения. А именно уже со среды, 24 декабря 2025 года.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия изменила тактику ударов по энергетике, делая акцент на баллистических и комбинированных атаках, из-за чего значительная часть ракет прорывается к объектам генерации и критической инфраструктуры. Отмечается, что система остается управляемой, но стабилизирующие отключения неизбежны для сохранения ее целостности и безопасности работы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!