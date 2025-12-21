Киевляне снова будут сидеть без света: графики для столицы на 22 декабря

В понедельник, 22 декабря, в украинской столице снова будут выключать свет. Киевляне будут достаточно много времени без электричества согласно графикам.

Об этом сообщает ДТЭК. В организации опубликовали соответствующие графики отключений света. Они будут достаточно жесткими.

Как говорится в сообщении ДТЭК, самое короткое отключение продлится 6 часов в течение суток. Оно согласно графику предусмотрено для очереди 6.1.

Для очередей 3.1 и 5.2, согласно графикам отключений, свет будет отсутствовать больше всего, а именно 11 часов.

Отключение света для других очередей:

– 1.1 и 5.1 света не будет 10 часов

– 3.2, 4.1, 4.2, 1.2 и 6.2 света не будет 9,5 часов

– 2.2 света не будет 8,5 часов

– 2.1 света не будет 8 часов

Где проверить графики отключений в Киеве

Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о времени отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов. Так:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Кроме того, абоненты могут узнать о графиках отключений с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут отключить свет. Можно обратиться по телефону:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал сообщения о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

Ранее сообщалось, что в Украине 22 декабря в большинстве регионов будут действовать почасовые отключения света и ограничения мощности для промышленности из-за повреждения энергообъектов. Украинцев просят следить за графиками облэнерго и экономно потреблять электроэнергию.

Кроме того, стало известно о том, что в Украине вскоре станет больше света для населения. А именно уже со среды, 24 декабря 2025 года.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия изменила тактику ударов по энергетике, делая акцент на баллистических и комбинированных атаках, из-за чего значительная часть ракет прорывается к объектам генерации и критической инфраструктуры. Отмечается, что система остается управляемой, но стабилизирующие отключения неизбежны для сохранения ее целостности и безопасности работы.

