Суд увеличил залог и отправил в СИЗО второго участника скандальных 'пьяных' вечеринок в Киеве. Фото и видео

Во вторник, 18 апреля, Киевский апелляционный суд увеличил залог для второго организатора пьяных вечеринок в Киеве, во время которых группа молодых людей совершала сексуальное насилие над девушками. Теперь его сумма составляет 600 тысяч гривен.

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Фигуранта дела взяли под стражу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На этих кадрах видно, как 22-летний уроженца Ивано-Франковской области доставили в СИЗО. Вместе с другими парнями он проводил вечеринки, на которых девушек доводили до состояния беспомощности. После этого потерпевших заставляли выполнять непристойные действия, снимая все это на видео, а затем распространяли эти материалы в сети.

Небытов напомнил, что 1 февраля этого года полиция объявила молодым людям-фигурантам дела о подозрении. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

В понедельник, 17 апреля, один из участников скандальных вечеринок в Киеве был взят под стражу в зале суда. Ему тоже назначили залог в более чем полмиллиона гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 31 января в соцсетях появилась информация о том, что в Киеве группа молодых людей предлагает девушкам алкоголь и наркотики, а затем насилует их. Злоумышленники загружали доказательства своих "развлечений" в сеть, где хвастались своими действиями.

– Уже на следующий день, 1 февраля, правоохранители пришли с обысками к организаторам скандальных пьяных вечеринок. Им было объявлено о подозрении по части 3 статьи 302 УКУ (создание или содержание мест разврата и сводничество). Двое организаторов тогда были задержаны.

– Позже стало известно, что двое участников пьяных вечеринок подозреваются в распространении порнографии и проверяются на причастность к мошенничеству во время сбора средств для ВСУ.

– Еще для нескольких фигурантов избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Двоих из них выпустили под залог 30 марта – они заплатили по 402 тысячи гривен.

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