Строительство, ремонт и содержание укрытий: на коллегии КГГА рассмотрят актуальные вопросы жизни столицы

В пятницу, 10 июля, на коллегии Киевской городской государственной администрации рассматриваются несколько наиболее актуальных для жизни города вопросов. В частности, о ходе строительства, ремонта и содержания сооружений гражданской обороны. Киев выделяет значительные средства районным государственным администрациям на строительство и капитальный ремонт укрытий.

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О встрече рассказал мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram.

"С начала полномасштабной войны ремонтные работы и благоустройство были проведены почти в 3 000 укрытиях. На 2022–2025 годы на эти работы городские власти выделили около 7 млрд грн. Определение адресов и выполнение работ обеспечивают районные подразделения, поскольку именно они являются распорядителями выделенных городом средств. Приоритетными являются места, где не хватает укрытий: микрорайоны, где нет станций метро, отдаленные спальные районы", – отметил мэр Киева.

По его словам, на сегодняшний день в Киеве функционирует более 4 300 укрытий – различных по типу, форме собственности и количественно-техническим характеристикам. Контакт-центр 1551 осуществляет мониторинг состояния укрытий и доступа к ним.

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"Департамент муниципальной безопасности совместно с районами и представителями ГСЧС обеспечивает контроль за проведением проверок. С начала года проверено 630 укрытий. Выявлено 85, где есть проблемы. Характерными недостатками почти для всех укрытий остаются: отсутствие или недостаточное количество мест для сидения, отсутствие электроснабжения, ненадлежащее санитарное состояние", – отметил Кличко.

Он добавил, что с начала 2026 года к административной ответственности привлечено 171 балансодержатель объектов фонда ГСЧС. Преимущественно за нарушения требований, приведшие к неготовности объекта, и за невыполнение законных требований должностных лиц.

"В этом году на ремонт укрытий и убежищ столицы предусмотрено более 1,1 млрд грн. Руководители районов, как ответственные лица, должны активизировать работу и скорректировать сроки обустройства крайне необходимых для людей укрытий. Что касается эффективности работы в районах, то я поручил Департаменту внутреннего финансового контроля и аудита КГГА провести аудит использования райгосадминистрациями средств на строительство, ремонт и обустройство укрытий за 2022–2025 годы", – сообщил мэр Киева.

Кличко отметил, что муниципальные службы совместно с ГСЧС продолжат проверки объектов гражданской защиты.

"Отмечу, что отдельно еще выделены средства на строительство новых объектов защиты в учебных заведениях. На данный момент разработана проектно-сметная документация для 42 учебных заведений, начато строительство на 25 объектах. В микрорайонах, удаленных от станций метрополитена, жители могут пользоваться именно укрытиями в школах и других учебных заведениях. Они вместительны и оснащены всем необходимым", – отметил глава столицы.