Стрелок имел легальное зарегистрированное оружие, – Клименко

Преступник, который открыл стрельбу по людям в Голосеевском районе Киева, имел легальное оружие. Зарегистрированный карабин мужчина приносил в органы разрешительной системы в декабре 2025 года.

В частности, он писал заявление на продление пользования оружием. Об этом на брифинге рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, оружие, которым пользовался нападающий, уже изъяли. Это карабин, разрешенный для гражданского приобретения, то есть он был легально зарегистрирован.

"Он был зарегистрирован. В декабре 2025 года он обратился в органы разрешительной системы с просьбой отстрелять его. Он принес медицинскую справку. Следствие проверит, кто ее предоставил", – подчеркнул министр.

Чиновник отметил, что стрелок начал движение с улицы Демеевской и действовал хаотично, открывая огонь по людям с близкого расстояниябез какой-либо системности.

"Подходил и стрелял. Стрелял одиночными, потому что это карабин, который стреляет одиночными", – пояснил он.

Около 17:00 в киевском районе Демеевка мужчина с оружием устроил стрельбу и забаррикадировался в местном супермаркете. Среди его жертв – случайные прохожие на улице, а также люди, находившиеся внутри магазина.

Сейчас известно о шести погибших: четверо погибли на улице, один – в помещении, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Еще один человек скончался в больнице.

По информации медиа, террориста зовут Васильченков Дмитрий Васильевич, дата рождения 21.04.1968. Он якобы родился в Москве, но имеет украинское гражданство. Мужчина некоторое время проживал в Рязани (РФ), а также в Бахмуте Донецкой области и в Голосеевском районе Киева.

