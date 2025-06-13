Столице вернут захваченную землю Национального парка: Киевский апелляционный суд принял решение о скандальном захвате участка экс-милиционером

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении иска захватчикам земли в Национальном парке "Голосеевский" в Киеве. Таким образом теперь они должны выполнить решение суда первой инстанции – снести незаконный ресторан вместе с альтанками, дорожками, забором и привести участок земли в первоначальный вид.

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12 июня коллегия судей Киевского апелляционного суда во главе с Сергеем Журбой отказала в удовлетворении иска ООО "Затишок і Ко" и Дмитрию Миколайцу, которые оспаривали решение Святошинского районного суда от 10 октября 2024 года.

Согласно ему, незаконно построенный ресторан на территории Национального парка "Голосеевский" по адресу Бударина, 2/1 (нынче Украинского відродження) площадью 332, 3 кв м должен быть снесен, и сделать это предстоит ООО "Затишок і Ко", единственным владельцем которого до недавнего времени был экс-руководитель милиции Святошинского района Анатолий Миколаец (отец Дмитрия Миколайца).

Сейчас тут работает ресторан "Хінкальня "Кувшин".

Также компания должна привести в порядок территорию площадью 0,1058 га – снести деревянный забор, дорожки с брусчаткой и бетонным покрытием, деревянные беседки и бетонные тропинки. Сейчас прокуратура ждет полное решение суда и собирается передать его в исполнительную службу.

Надо отметить, что на судебном заседании, несмотря на протест адвокатов истцов, судья Сергей Журба позволил журналистам вести видео и аудио фиксацию, отметив, что суд проходит в открытом режиме.

Одна из адвокатов даже пыталась обвинить журналистов в давлении на суд, мол, они пишут о судебных заседаниях. Хотя это обычная работа прессы, тем более что речь идет о захвате общественно значимой земли в Национальном парке.

Теперь проигравшая сторона имеет право в течение 30 дней подать кассацию.

Тем временем в Киеве прокуратура подала в суд обвинительный акт против жителя столицы, который самовольно построил на берегу Днепра гостинично-ресторанный комплекс на участке 0,5636 га. Речь идет о заведении "Галера".

Также в Киеве есть примеры, когда возвращают незаконно занятые земли или даже недвижимость. Так, на днях Киевская прокуратура выиграла дело и вернула громаде столицы историческую усадьбу со средневековыми Вознесенскими пещерами, которую присвоил застройщик. Теперь эту землю планируют использовать для создания археологического музея.