'Столица залечит раны и еще больше расцветет!': братья Кличко поздравили киевлян и всех украинцев с Днем Киева. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко с братом Владимиром поздравили киевлян и всех украинцев с Днем Киева. Видеоролик мэр столицы обнародовал в своих соцсетях, сообщается на сайте главы города.

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"Киев. Древний и современный. Созданный добром. И всегда – под защитой светлых сил! Сердце Украины бьется здесь. Неустанно, с большой верой и с большой силой. Силой и трудом любящих, берегущих и защищающих свой город людей. Киев выстоял. И залечит раны, и еще больше расцветет, – подчеркнул мэр Киева. – Мы победим то варварское зло, что ворвалось на нашу землю! Наше единство и выдержка во время испытаний приближают нашу Победу! Мы любим наш город! И – все вместе – делаем столицу сильнее, красивее и европейскою", – подчеркнул Виталий Кличко.

"С Днем рождения, Киев! Ты – сердце и душа Украины! Слава Киеву! Слава Украине!", – сказал Владимир Кличко.