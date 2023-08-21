Столица поддерживает выплатами детей погибших военных, участников АТО и защитников с инвалидностью: как оформить выплаты

В Киеве поддерживают членов семей погибших защитников и защитниц, а также ежемесячно выплачивают их несовершеннолетним детям материальную помощь. Городские власти постоянно совершенствуют систему предоставления такой помощи.

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В частности, детям погибших военных ежемесячно выплачивается по 14 165 гривен. Об этом сообщила пресс-служба Киевской государственной администрации со ссылкой на Департамент социальной политики.

Отмечается, что адресная материальная помощь на общую сумму более 45 миллионов гривен в 2023-м уже получила более 500 детей киевлян-защитников, погибших во время российско-украинской войны. Всего до конца года столичные власти выплатят более 103 миллионов гривен этого вида помощи.

"Кроме того, по 30 тысяч гривен ежегодно Киев выплачивает членам семей защитников и защитниц, погибших в результате ранений во время российско-украинской войны. В 2023 году такую помощь от города уже получили около 1 800 членов семей на общую сумму более 53 миллионов гривен" — говорится в сообщении.

Городские власти постоянно усовершенствуют систему оказания помощи нашим защитникам и защитницам и членам их семей. В частности, более 31 тысячи киевлян-участников АТО, защитников и защитниц с инвалидностью в этом году получили ежегодную материальную помощь. Город уже выплатил около 173 миллионов гривен.

Как сообщает Департамент социальной политики КГГА, город ежегодно выплачивает:

киевлянам-участникам АТО – по 5 тысяч гривен;

киевлянам-участникам АТО, Защитникам и Защитницам с инвалидностью I группы – по 30 тысяч гривен,

киевлянам-участникам АТО, Защитникам и Защитницам с инвалидностью II группы – по 20 тысяч гривен.

Всего в 2023 году киевлянам этих категорий выплатят более 295 миллионов гривен.

В целом же в этом году городской целевой программой "Забота. Навстречу киевлянам" предусмотрено более 555 миллионов гривен на выплату материальной помощи киевлянам-Защитникам и Защитницам, а также их семьям.

Так, помощь из городского бюджета получают члены семей киевлян-участников АТО, Героев Небесной Сотни и Защитников и Защитниц Украины. По 10 465 гривен Киев ежемесячно выплачивает нетрудоспособным родителям, женам/мужчинам, холостякам совершеннолетним детям с инвалидностью с детства I и II групп или людям с инвалидностью I группы.

В 2023 году город уже выплатил адресную материальную помощь на общую сумму около 35 миллионов гривен членам семей киевлян-участников АТО, Героев Небесной Сотни и Защитников и Защитниц Украины. До конца года эта сумма увеличится до 65 миллионов гривен.

В администрации проинформировали: чтобы получить помощь, нужно обратиться в Департамент социальной политики КГГА или в "Киевский городской центр оказания помощи участнику АТО" ("Киев Милитари Хаб") по адресу: ул. Бастионная, 11 или по телефону горячей линии: 0800-300-633.