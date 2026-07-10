Столица делает всё возможное: Кличко рассказал о восстановлении жилья киевлян после российских обстрелов

В пятницу, 10 июля, на коллегии Киевской городской государственной администрации рассматривается вопрос о восстановлении многоквартирных жилых домов, поврежденных в результате атак врага на столицу. С 2022 года на восстановление жилья из бюджета Киева было выделено 2 млрд 333 млн грн. В частности, на этот год город предусмотрел более 574 млн грн.

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О встрече рассказал мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram.

"Столица делает всё возможное, чтобы как можно быстрее помочь киевлянам, пострадавшим от агрессии врага и лишившимся жилья. Непосредственное участие в восстановлении зданий, состояние которых в результате военных действий не позволяет использовать их надлежащим образом, принимает КП "Житлоинвестбуд-УКБ". Оно определено заказчиком работ по восстановлению 56 многоквартирных домов, которые в результате вражеских атак подверглись значительным разрушениям", – отметил Кличко.

Мэр Киева сообщил, что по состоянию на 1 июля предприятие завершило восстановительные работы в 31 многоквартирном доме. В настоящее время предприятие восстанавливает еще 26 значительно поврежденных зданий, в одном из которых проводятся противоаварийные консервационные работы.

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"Кроме того, 22 дома вовлечены в экспериментальный проект по восстановлению отдельных объектов недвижимого имущества (в 19 домах – заказчик КП "Житлоинвестбуд-УКБ", в 3 – районные госадминистрации). Продолжаются организационно-правовые мероприятия по включению в этот проект еще 16 жилых домов", – отметил Кличко.

Он добавил, что к восстановительным работам привлечены районные госадминистрации Киева.

"В настоящее время ведется восстановление 244 поврежденных жилых домов. Все участники восстановительных работ, в том числе районные администрации, обеспечены как средствами, так и необходимыми материалами для ремонта", – написал глава столицы.

Кличко напомнил, что город предоставляет временное жилье жителям поврежденных или разрушенных домов. А также – материальную помощь (в том числе и на аренду жилья). С начала этого года помощь от столицы получили уже почти 7 000 киевлян на общую сумму 190 млн грн.

"Да, ситуация сложная. Враг усиливает атаки, которые приносят столице новые разрушения и повреждения. Сегодня не хватает рабочих рук и узкопрофильных специалистов. Но представители районов должны находиться в постоянной связи с владельцами пострадавшего или разрушенного жилья. Люди должны понимать, что делает их район для того, чтобы они как можно быстрее вернулись в свои дома. Они должны иметь четкую информацию о работах в их доме", – отметил мэр Киева.