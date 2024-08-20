Столичные власти призвали полицию усилить контроль за проездом грузовиков через мост Патона

Городские власти обращаются в патрульную полицию по усилению контроля за запретом проезда тяжеловесного транспорта по мосту имени Е.А. Патона.

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Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Как отмечают в Департаменте, движение грузовиков по мосту Патона запрещено для уменьшения давления на конструкции искусственного сооружения. Водители, которые нарушают этот запрет, вредят городской инфраструктуре и разрушают столичные стратегические объекты, которыми является этот мост.

Напомним, ранее городские власти обращались в Правительство с требованием безотлагательно реставрировать мост Патона через г. Днепр во избежание аварийных ситуаций.

Так, по настоянию Правительства, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Киев передал мост им. Е.О. Патона для ремонта в проекте "Большая стройка". Постановлением Кабинета Министров Украины № 1271 заказчиком этих работ определена Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области. В январе 2023 г. распоряжением КМВА коммунальная корпорация "Киевавтодор" передала функции заказчика по выполнению работ по реставрации Службе.