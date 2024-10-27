Сравнивали с Европой: какой была уничтоженная гостиница 'Континенталь' в Киеве. Архивные фото

Архитектура Киева на протяжении последних 150 лет испытывает сильное негативное влияние. Сначала ее уничтожали большевики, а сейчас она постоянно под угрозой из-за хаотичной и неконтролируемой застройки. Некоторые достопримечательности уже исчезли навсегда.

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К примеру, к таким жемчужинам столицы можно отнести гостиницу "Континенталь". Здание когда-то украшало собой современную улицу Архитектора Городецкого (дом имел 5 номер) и считалось лучшим заведением гостеприимства в городе. Ее историю рассказывает OBOZ.UA.

Четырехэтажное здание построили неподалеку от Крещатика в 1897 году. Авторами проекта выступили Георгий Шлейфер и Эдуард-Фердинанд Брадтман, а над внутренней планировкой гостиницы работал лично Владислав Городецкий. При проектировании постройки архитекторы придерживались изысканного неоренессансного стиля.

Гости могли останавливаться в одном из ста роскошно оборудованных номеров. И воспользоваться самыми современными на тот момент технологиями – паровым отоплением, электрическим освещением, горячим водоснабжением, системой вентиляции. Такими удобствами могли похвастаться только самые лучшие отели Европы и США.

Для жителей гостиницы и киевлян в "Контитентале" работал роскошный ресторан и собственное кафе. Отдохнуть здесь можно было в зимнем и летнем садах, бильярдных комнатах, четырех читальнях или в просторном салоне с двухсветовым пространством. Отдельно архитекторы гордились установленными в здании электрическими лифтами – пассажирским и грузовым.

На сооружение "Континенталя" было потрачено около миллиона рублей – невероятные на конец 19 века деньги. Стоимость номера экономкласса составляла от 1,75 рублей в сутки. За люкс пришлось бы выложить 15 рублей – примерно половину месячного заработка простого рабочего.

В период с 1912 по 1919 год в подвале гостиницы собирался знаменитый клуб "ХЛАМ" (Художники, Литераторы, Артисты, Музыканты). Его постоянными посетителями были Георгий Нарбут, Павел Тычина, Александра Экстер, Лесь Курбас, Виктор Шкловский и другие представители творческой элиты.

Роковым для "Континенталя" стал пожар на Крещатике в сентябре 1941 года. После оккупации Киева нацистами здесь разместился штаб немцев. Советские диверсанты уничтожили его, но заодно сожгли и роскошные интерьеры гостиницы.

После войны здание было восстановлено в сильно упрощенном виде. Сейчас в нем расположена Национальная музыкальная академия Украины.

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