Что было на месте Киевского моря: фото

Киевское водохранилище – одно из самых больших на Днепровском каскаде. Искусственный бассейн начали создавать в 1959 году, а плотину разместили выше Киева в Вышгородском районе. Длина водохранилища составляет около 110 км, а наибольшая его ширина – 12 км, так что не удивительно, что его часто называют морем.

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Строили дамбу, в "лучших" советских традициях, ударными темпами. Но мало кто знает, что для создания Киевского моря было затоплено 92 тысячи га земли – 52 населенных пункта, в которых проживало 33 тысячи человек. В сети показали, как строили дамбу и что когда-то было на месте Киевского моря.

Киевскую ГЭС торжественно открыли в сентябре 1964 года, а уже через три месяца она дала первую электроэнергию.

Однако о том, что людям пришлось буквально разбирать свои дома, советская история умалчивала. Соглашающимся на принудительное переселение официально обещали мизерную компенсацию. Дома тех, кто от переезда отказывался, просто сносили бульдозером.

Например, в Новых Петровцах вырос целый поселок переселенцев из затопленных деревень. Люди вспоминают, что на месте водохранилища были очень плодородные земли, луга, поля, живописная природа, а также множество озер и прудов.

Отдав приказ о строительстве ГЭС, власти приказали вырубить деревья, снести все дома и хозяйственные постройки. Но ведь эта территория была заселена с давних времен. Так что возникает вопрос – а как с погребениями и кладбищами? Те, кто успели – перезахоронили своих родственников в других местах. Но, по словам очевидцев, в первое время после строительства ГЭС по Киевскому морю часто плавали гробы.

Затопленные села находились преимущественно на левом берегу. Староселье, Сваромье, Ошитки, Тарасовичи, Чернин, Новоселки-на-Днепре, Окуниново, Новый Глибов, Старый Глибов, Борки и несколько сел на правом берегу – Толокунская Рудня, Ротичи, Домантово навсегда исчезли под водами Киевского моря.

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