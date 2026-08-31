"Создавали с большой любовью": на Киевщине из-за вражеской атаки горела улиточная ферма

Из-за атаки российских войск в Киевской области горела улиточная ферма Jiffy. Пожар произошел в ночь на 30 августа из-за падения обломков сбитого "Шахеда".

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На данный момент продолжается ликвидация последствий возгорания. Об этом сообщили на странице фермы в Facebook.

"Огонь уничтожил значительную часть того, над чем мы работали много лет и что создавали с большой любовью", – отметили там.

В связи с атакой РФ и пожаром экскурсии, посещение фермы и работа кафе приостановлены.

Улиточная ферма Jiffy расположена в селе Горбовичи (за селом Гореничи) Бучанского района.

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Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 31 августа, недалеко от Киева произошел масштабный пожар в складских помещениях в селе Погребы. Над местом происшествия поднялся большой столб дыма, который был виден в разных районах столицы. Пострадали восемь человек.

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