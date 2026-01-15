'Слуги' в Киевсовете заблокировали решения о помощи киевлянам и коммунальщикам, инициированные 'ЕС', – Марина Порошенко

Бюджетная комиссия Киевсовета заблокировала решение о выделении финансовой помощи уязвимым категориям горожан, которые больше всего страдают от последствий энергетической катастрофы.

Об этом после закрытого заседания городского совета столицы на брифинге сообщила лидер "Евросолидарности" в Киевсовете, председатель Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, семьи, социальной и ветеранской политики Марина Порошенко.

"Сегодня была выдвинута инициатива фракции "Евросолидарность" о поддержке незащищенных слоев населения относительно того, чтобы они имели дополнительную финансовую помощь. К сожалению, мы не смогли преодолеть политическое противостояние во время заседания бюджетной комиссии. И ряд депутатов воздержались от голосования, чем заблокировали это решение", – сообщила Марина Порошенко.

"Пожилые люди, и больные люди, и семьи, которые воспитывают детей – все сегодня находятся под огромной угрозой. И наша ответственность сделать все необходимое, чтобы выстоять в этой ситуации, обеспечить условия для жизнедеятельности населения города Киева", – говорит Председатель профильной комиссии.

"Позор таким депутатам, потому что они являются представителями избирателей, они должны думать и заботиться об их интересах, об их защите, здоровье и жизни. И если они политические приоритеты ставят выше доброту людей, им не место в Киевсовете", – возмутилась лидер "ЕС".

Депутаты из "Евросолидарности", которые за последние дни побывали в разных микрорайонах столицы и ознакомились с реальным состоянием восстановительных работ, требуют от центральной власти вернуть в бюджет Киева изъятые 8 млрд грн.

"Киев имеет право на возврат 8 миллиардов гривен, которые абсолютно незаконно, вопреки Конституции Украины, закону Украины о местном самоуправлении, вопреки Европейской Хартии были незаконно забраны и использованы, как вы помните, на Укрзализныцю. Я не уверена, что в холодных домах киевляне сейчас готовы платить за бесплатные билеты. И мы хотели, чтобы нас поддержали в этом обращении", – говорит депутат Людмила Ковалевская.

"На самом деле и правительство, и президент должны сейчас быть вместе с киевлянами. Еще за всю историю Украины не было такого, чтобы такая катастрофа была в городе, так сложно было в городе, а при этом центральная власть не принимала в этом никакого участия и только рассказывала, как все неправильно в столице делается, при этом раздавая генераторы куда угодно, в какие угодно города, только не в Киев", – возмутилась депутат.

"Мы бы справились, отдайте нам наши деньги и мы сможем купить столько генераторов, сколько нужно для того, чтобы киевляне не сидели в холодных домах. Но, к сожалению, этот проект решения не был принят, потому что его даже не смогли включить в повестку дня бюджетной комиссии, потому что "слуги народа" не поддержали. Это показатель того, как к киевлянам, кто как относится и кто за что переживает", – говорит Ковалевская.

Как отметила депутат Динара Габибуллаева, фракция "ЕС" также инициировала выделение дополнительных средств для тех коммунальных предприятий, которые круглосуточно вовлечены в ликвидации последствий обстрелов. Однако это решение также было заблокировано. "Коммунальные службы и их работники – это те люди, которых надо поблагодарить и надо принимать решения быстро. Поэтому фракция подготовила проект решения о предоставлении единовременной материальной помощи работникам коммунальных предприятий ЖКХ города", – объясняет Габибуллаева.

Как сообщила Марина Порошенко, фракция будет инициировать следующее внеочередное заседание Киевсовета, чтобы все-таки были приняты решения в поддержку киевлян. И это надо делать быстро, убеждена депутат. "Такое впечатление, что депутаты, которые не хотят голосовать и затягивают процесс, живут в других реалиях, у них есть еще впереди очень много времени.

В "Евросолидарности" призывают отбросить политиканство и сосредоточиться на срочной помощи людям.