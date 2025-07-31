'Слабая и феодальная Украина – это то, чего хочет Путин': Кличко отреагировал на новое решение Рады по НАБУ и САП

Новое решение Верховной Рады о независимости НАБУ и САП является правильным, поскольку оставляет Украину на пути демократии и реформ.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя голосование в парламенте по президентскому закону 13533 относительно полномочий антикоррупционных органов.

"Очень важно, что депутаты сегодня пришли в себя и приняли закон, которым вернули независимость антикоррупционных органов. Приняли не без помощи граждан. Но результат, как говорится, на табло", – подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что это решение является очень важным. Поскольку показывает, что "Украина не свернула с пути демократизации и реформ, за который борется уже более 10 лет очень высокой ценой".

"Слабая и феодальная Украина – это то, чего хочет Путин. И украинцы еще раз показали, что не допустят возвращения в совок, что будут отстаивать демократические принципы и европейское будущее своего государства", – резюмировал Кличко.