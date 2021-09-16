Скульптор об обновлении доски Гонгадзе в Киеве: это дело для Украины, как разбитое зеркало

В Киеве на фасаде Национального союза журналистов обновили мемориальную доску Герою Украины, журналисту Георгию Гонгадзе. Как пояснил ее скульптор Василий Маркуш, доска разбита специально – такова концепция мемориала. Она символизирует то, что дело Гонгадзе для Украины "как разбитое зеркало".

Так, в комментарии пресс-службе НСЖУ Маркуш отметил, что в прошлый раз ему не удалось полностью воплотить задуманное.

"Технологически оказалось невозможно ее выполнить. Она вышла на процентов 60, а оставлять в таком виде я не хотел. Поэтому было время, подумал, поработал. Появилась идея более жизнеспособная для улицы. Мне кажется, она стала более понятной", – рассказал скульптор.

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Концепцию мемориальной доски он объяснил так: "Дело Гонгадзе для Украины – это как разбитое зеркало. Когда оно есть в доме, его пытаются вынести, чтобы его не было, потому что это – к несчастью. Это предрассудок, но я использовал его для усиления идеи. Пока дело Гонгадзе не раскрыто – беда к нам будет приходить и дальше. Это также и символ разбитой жизни человека. И мы в это разбитое зеркало каждый день смотрим".

Художник отметил, что посылал несколько вариантов эскиза вдове Георгия, Мирославе Гонгадзе, на согласование. Она выбрала именно тот, который воплощен сегодня.

По словам Маркуша, он был готов к реакции на изменения в мемориале.

"Доска непростая, оно трудно все шло. Но для себя внутренне я решил, что эти коррективы внесу. Мне также интересно, какой видят ее люди", – сказал он.

Как рассказал глава НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook, первый вариант торжественно открыли год назад, но скульптор все время думал над совершенствованием мемориала и согласовал обновленный вариант с семьей погибшего журналиста.

Отметим, что накануне в сети появились скептические комментарии по обновлению доски. Так, политический аналитик, публицист и общественный активист Тымиш Мартыненко-Кушлянский в Facebook предположил, что доску разбили вандалы накануне годовщины исчезновения Гонгадзе.

"В Киеве на Крещатике разбили мемориальную доску Георгию Гонгадзе. Произошло это накануне 16 сентября – очередной годовщины исчезновения журналиста в далеком 2000 году... А сама доска не провисела и года – ее торжественно открыли как раз 16 сентября 2020-го. Даже через 21 год после того ужасного убийства в Таращанском лесу Георгий кому-то не дает покоя", – сказано в сообщении.

Однако после объяснения от НСЖУ он опроверг эту информацию.

"Зрада отменяется. По информации главы Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергея Томиленко, оригинальный вариант доски был накануне заменен на новый самим автором, скульптором Василием Маркушем", – написал он.