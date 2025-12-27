Сколько времени нужно для стабилизации ситуации со светом в Киеве: в Раде раскрыли детали

По состоянию на вторую половину субботы, 27 декабря, значительная часть жителей столичного региона остается без света. В Киеве и области введены аварийные отключения электричества и продолжаются восстановительные работы. Но нужны еще двое-трое суток, чтобы стабилизировать ситуацию с электроснабжением в столичном регионе.

Об этом рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк. Он отметил, что пока энергетики "не имеют физической возможности приступить к восстановлению" соответствующей инфраструктуры.

Восстановительные работы

"По состоянию на сейчас ситуация для киевской агломерации, города Киева и городов-спутников Киева, действительно сверхсложная. К сожалению, сейчас энергетики не имеют возможности физически приступить к восстановлению критической инфраструктуры, потому что враг постоянно и постоянно атакует, пытается атаковать уже не сколько энергетическую инфраструктуру, сколько самих энергетиков", – отметил народный избранник.

Он перечислил, что именно враг атаковал на Киевщине: генерацию, подстанции "Укрэнерго" и "Облэнерго", Киевскую гидроэлектростанцию, ТЭЦ5, ТЭЦ6, Дарницкую ТЭЦ и Трипольскую ТЭС – и множество подстанций.

"Два-три дня нужно, чтобы стабилизировалась ситуация со светом в Киеве и области", - отметил Сергей Нагорняк.

Он добавил, что за исключением киевской агломерации, которая пока без света, "вся Украина сегодня питается практически за счет украинской атомной энергетики", а "атомщики сегодня работают круглосуточно для того, чтобы обеспечивать украинцев электричеством".

Атака Киевщины 27 декабря

В ночь на 27 декабря российские захватчики ударили по Украине 40 ракетами и 519 беспилотниками. 503 воздушные цели противника(точнее, 30 ракет и 474 вражеских дронов) были сбиты.

Подавляющее большинство ракет и "шахидов" атаковали Киев и Киевскую область. Из-за очередного российского военного преступления пострадали по меньшей мере 32 человека, среди них двое детей; также есть информация о погибшем человеке.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате указанного российского теракта без электричества осталось более 40% жилых домов Киева и области. Коммунальные и экстренные службы работают круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия, но точные сроки восстановления света и отопления пока неизвестны.

