Семьи погибших киевлян-защитников Украины получили награды от Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в столичной мэрии вручил награды семьям погибших киевлян-защитников Украины. Посмертная медаль "Честь. Слава. Государство" награждены 28 военнослужащих.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Киева.

"Сегодня более 100 тысяч киевлян и киевлянок продолжают защищать Украину на передовой. Наши защитники делают все, чтобы освободить нашу землю от русских варваров. Среди киевлян-военных ранены. Есть те, кто в плену или пропал без вести. И, к сожалению, есть погибшие герои", – отметил мэр столицы.

"Сегодня мы собрались, чтобы почтить память ваших родных и близких, которые отдали свою жизнь за нашу свободу и независимость, сражаясь с врагом на самых ожесточенных направлениях фронта. История каждого защитника и каждой защитницы – это история о смелости, самоотверженности и любви к Украине. Ваши родные – настоящие Герои!" – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева поблагодарил всех украинских воинов, которые защищают сегодня Украину. А память павших защитников присутствовавшие на церемонии почтили минутой молчания.

"Сегодня от общества Киева вручаем вам награды "Честь. Слава. Государство", которым ваши родные удостоены, к сожалению, посмертно. Эти награды – наше уважение, память и благодарность тем Героям, которые стали на защиту Украины, ее будущего. И положили за это свои жизни", – подчеркнул Виталий Кличко.