СБУ проводит меры безопасности возле критической инфраструктуры в Киеве: что известно

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории Деснянского района Киева. Цель данных мероприятий заключается в усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры.

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Также правоохранители намерены повысить безопасность граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мероприятия проводятся с учетом правового режима военного положения. В связи с выполнением должностных обязанностей в СБУ предупредили граждан о возможных ограничениях прохода и проезда по улицам Деснянского района. Также спецслужбы будут проверять документы и досматривать транспортные средства.

Кроме того, будет осуществлен осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов. СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

СБУ осуществляет соответствующие меры по взаимодействию с Национальной полицией, Военной службой правопорядка в ВСУ и Национальной гвардией.

Напомним, в Киевской области СБУ задержала последовательницу коллаборанта Стремоусова. Гражданка РФ, уже много лет живущая в Украине, распространяла вражескую пропаганду.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины обезвредила агентурную сеть Главного управления разведки России. Участники группировки корректировали ракетные удары по Днепру.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области пограничники обнаружили сторонника "русского мира", который направлялся в Киев. В его мобильном телефоне, в частности, была обнаружена переписка пророссийского характера.

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