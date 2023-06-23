С пачкой российских рублей: под Киевом задержали монахиню УПЦ МП. Фото
У Киева пограничники остановили монахиню УПЦ Московского патриархата с пачкой российских рублей. По ее словам, деньги –– это пожертвование прихожан.
Об этом информирует Госпогранслужба. В ее телефоне можно были обнаружены материалы пропутинской пропаганды.
Женщина, родом из Днепропетровска, родившаяся в 1984 году, заявила, что отправляется в паломничество в Киево-Печерскую лавру.
При себе у нее имелась значительная сумма денег в наличной форме, включая доллары, евро и гривны.
Среди иностранных валют находились также российские рубли. Женщина утверждала, что это предполагаемые пожертвования от граждан.
"Однако вопрос: граждан какой страны", — отмечают в ГНСУ.
Кроме того, в телефоне монахини были обнаружены материалы с пророссийской направленностью.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области пограничники обнаружили очередного поклонника "русского мира". Им оказался священник УПЦ МП, у которого, в частности, в телефоне обнаружили благодарность от главы Тверской митрополии РФ от 2023 года.
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