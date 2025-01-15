'Руководствуемся исключительно рекомендацией военных': Кличко объяснил, почему общественный транспорт останавливается во время воздушных тревог

Останавливая общественный транспорт во время воздушной тревоги власти столицы руководствуются исключительно рекомендациями военных. Потому что люди, которые в тот момент там находятся, тоже являются мишенью для россиян.

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Так городской голова Киева Виталий Кличко отреагировал на многочисленные призывы не останавливать работу наземного транспорта. По его словам, решение о запрете движения во время тревоги принимали не какие-то отдельные люди, а Совет обороны города.

В частности, Кличко назвал "популистическими" решения о том, что общественный транспорт должен двигаться во время тревог, может привести к трагедии. И добавил, что будут отвечать не те, кто требует не останавливать транспорт. И не те, кто раздает обещания, это сделать ради того, чтобы собирать ругательства, понравиться.

"Самый страшный популизм - это популизм во время войны. Я им не занимаюсь и не буду! Главное - сохранить жизнь людей", - подчеркнул глава Киева.

Он также добавил, что за время полномасштабной войны на наземных участках метро четыре раза обнаруживали обломки вражеских боеприпасов, а однажды обнаружили часть ракеты, которая не сдетонировала у опоры моста Метро.

По словам Кличко, из-за обстрелов по состоянию на данный момент повреждены уже 22 единицы подвижного состава коммунального предприятия "Киевпасстранс".

Ранее сообщалось, что в КМВА изучается возможность работы общественного транспорта Киева во время воздушных тревог. В ближайшее время община города будет проинформирована о соответствующем решении.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 6 декабря столица осталась единственным городом Украины, где останавливают коммунальный транспорт во время объявления воздушной тревоги. Это создает проблемы для пассажиров наземного транспорта и метрополитена.

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