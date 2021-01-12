Рубан спрогнозировал рост больных COVID-19 в Киеве

Анна Прийма Кияни 15:41, 12.01.2021 Обновлено: 15:47, 12.01.2021

В Киеве растет количество новых заболевших коронавирусом, согласно прогнозам.

Об этом РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан, отметив, что сейчас не фиксируется резких скачков.

"Этот рост после каникулярного периода и праздников полностью прогнозируемый. Мы наблюдаем не быстрый, а медленный рост заболеваемости", – сказал Рубан.

Он добавил, что такая динамика будет фиксироваться со среды, с некоторым снижением в субботу-воскресенье.

"Локдаун, который сейчас введен в стране, позволит сдерживать распространение вируса в организованных коллективах", – уточнил глава Госпотребслужбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 11 января коронавирусом в Киеве заразились 898 человек, что на 527 больше, чем за день до этого. В Киевской области зафиксировали 284 новых зараженных.

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