Рубан спрогнозировал рост больных COVID-19 в Киеве

В Киеве растет количество новых заболевших коронавирусом, согласно прогнозам.

Об этом РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан, отметив, что сейчас не фиксируется резких скачков.

"Этот рост после каникулярного периода и праздников полностью прогнозируемый. Мы наблюдаем не быстрый, а медленный рост заболеваемости", – сказал Рубан.

Он добавил, что такая динамика будет фиксироваться со среды, с некоторым снижением в субботу-воскресенье.

"Локдаун, который сейчас введен в стране, позволит сдерживать распространение вируса в организованных коллективах", – уточнил глава Госпотребслужбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 11 января коронавирусом в Киеве заразились 898 человек, что на 527 больше, чем за день до этого. В Киевской области зафиксировали 284 новых зараженных.