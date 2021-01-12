Рубан спрогнозував зростання хворих на COVID-19 у Києві

Анна Прийма Кияни 15:41, 12.01.2021 Оновлено: 16:01, 12.01.2021

У Києві зростає кількість нових хворих на коронавірус, згідно з прогнозами.

Про це РБК-Україна заявив глава Держспоживслужби столиці Олег Рубан, відзначивши, що зараз не фіксується різких стрибків.

"Це зростання після канікулярного періоду і свят повністю прогнозоване. Ми спостерігаємо не швидке, а повільне зростання захворюваності", – сказав Рубан.

Він додав, що така динаміка буде фіксуватися з середи, з деяким зниженням у суботу-неділю.

"Локдаун, який зараз введений в країні, дозволить стримувати поширення вірусу в організованих колективах", – уточнив глава Держспоживслужби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 11 січня на коронавірус в Києві заразилися 898 осіб, що на 527 більше, ніж за день до цього. У Київській області зафіксували 284 нових заражених.

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