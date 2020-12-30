Рубан спрогнозував, скільки в Києві буде хворих на COVID-19 під час свят і коли чекати на пік

На початку 2021 року зростання захворювань на COVID-19 у Києві та Україні буде на мінімальному рівні.

Як розповів OBOZREVATEL начальник київської Держспоживслужби Олег Рубан, уже з'явилися перші характеристики того, що коронавірус перейшов у сезонне захворювання.

"Для України характерне зниження захворюваності за останні два тижні, водночас із мінімальними показниками перших двох тижнів наступного року. Це пов'язано з канікулами, відпустками і святами. І поступовим підйомом захворюваності у третій, четвертий тиждень січня. Пік (зростання хворих – Ред.) очікується у перші два тижні лютого", – уточнив він.

Голова київської Держспоживслужби додав, що локдаун із 8 січня дасть можливість знизити швидкість захворюваності.

"Ми будемо спостерігати поступове зростання до лютого, а не стрибками", – резюмував Рубан.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що локдаун введуть до 24 січня 2021 року. До того ж Кабмін залишив за собою право ввести обмеження невідкладно, якщо буде різке зростання кількості хворих.

Роботу громадського транспорту не зупинятимуть.