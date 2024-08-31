Россияне атакуют Киев 'Шахедами': работает ПВО

Российские оккупационные войска в ночь на субботу, 31 августа, направили ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136 в Киев. На подступах к столице работали силы противовоздушной обороны.

Видео дня

Около 00:30 взрывы были слышны в Броварах, сообщает корреспондент OBOZ.UA. В Воздушных Силах ВСУ отметили, что по состоянию на 00.38 вражеские БПЛА зафиксированы в восточной части Киевской области, курсом на Киев.

Воздушная тревога объявлена в большей части страны, "Шахеды" атакуют и другие регионы.

Мониторинговые каналы писали, что в Киевской области БПЛА зафиксированы в Бориспольском и Броварском районах.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", – сообщили в Киевской областной военной администрации.

Жителей региона призвали находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

Напомним, что в ночь на 29 августа россияне также направили ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136 на Киев. В столице и в окрестностях работали Силы противовоздушной обороны: около десятка целей были сбиты, обломки упали на детскую площадку и залетели в квартиры.

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью враг запустил против Украины баллистическую ракету и 18 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Защитники неба сбили 12 БПЛА, еще несколько упали самостоятельно. ПВО работала в пяти регионах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!