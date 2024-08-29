Оккупанты атаковали Киев 'Шахедами': обломки упали на детскую площадку и в квартиру

Российские оккупационные войска в ночь на 29 августа направили ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136 на Киев. В столице и в окрестностях работали силы противовоздушной обороны: обломки упали на детскую площадку и .

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В частности, повреждения зафиксированы в Днепровском и Голосеевском районах. Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

"Продолжается атака вражеских БПЛА на Киев. В столице работает противовоздушная оборона. В Днепровском районе города, предварительно, зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки. По оперативной информации, без разрушений и пострадавших. Данные уточняются и обновляются", – говорится в сообщении КГВА.

Кличко уточнил, что обломки российского ударного дрона упали на детскую площадку между домами. Кроме этого, в Голосеевском районе столицы обломками повредило окна и двери в квартире на шестом этаже жилого дома.

"В квартире обнаружен небольшой обломок, похожий на гайку. Экстренные службы направляются на место. Информация о нанесенном ущербе и пострадавшим выясняется", – написал мэр.

Напомним, что оккупанты в ночь на 29 августа в очередной раз запустили по Украине "Шахеды" из двух направлений. В течение ночи вражеские БПЛА фиксировали в Киевской области и в большинстве других регионов. Как передает корреспондент OBOZ.UA, в Киевской области была слышна работа противовоздушной обороны.

В 4:20 в Воздушных силах предупредили о движении ударных БПЛА на Киев.

Как сообщал OBOZ.UA, во время масштабной российской атаки на Украину в одном из населенных пунктов Обуховского района "Шахед", у которого закончилось горючее, упал на частный жилой дом. В результате взрыва часть здания была уничтожена.

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