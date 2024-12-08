Россияне атаковали дронами Киевщину: обломки повредили здание и теплицу. Фото

В воскресенье, 8 декабря, страна-террорист Россия атаковала Киевскую область беспилотниками. В области работали силы ПВО, вражескими обломками был поврежден частный дом, 2 хозяйственных здания и теплица в одном из населенных пунктов.

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Об этом сообщает полиция Киевской области. Правоохранители фиксируют последствия вражеской атаки на столичный регион.

"По состоянию на 12:15 в одном из населенных пунктов поврежден частный дом, два хозяйственных помещения и теплица. По предварительным данным, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Полиция Киевщины призывает граждан строго соблюдать правила безопасности и при объявлении сигнала воздушной тревоги немедленно направляться к укрытию.

По словам начальника Киевской ОВА Руслана Кравченко, минувшей ночью в области работали силы ПВО, попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не допущено. Повреждения дома незначительны – выбиты окна, иссечен фасад.

"Вместе с местными властями уже работаем над оперативным оказанием необходимой помощи владельцам жилья. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки ", – сообщил Кравченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 декабря страна-агрессор РФ атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако в результате падения обломков сбитых БПЛА повреждены частные дома и автомобили. Жители региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

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