РФ ударила по Киеву и области 'Шахедами': есть последствия в нескольких районах и пострадавшие

В ночь на четверг, 5 февраля, российские захватчики снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Часть из них оккупанты направили на Киев, прогремели взрывы.

Известно о последствиях атаки в Оболонском и Соломенском районах столицы, а также в Вышгородском районе Киевской области. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Об атаке на область информировал глава Киевской ОВА Николай Калашник.

В 02:03 Ткаченко писал, что над столицей вражеские БпЛА, и призвал людей быть в укрытиях. Воздушные силы ВСУ информировали о вражеских дронах над разными районами города: Троещина, Подол, Бортничи, Харьковский массив, Осокорки, Позняки.

Что известно о последствиях атаки

Киев

Вследствие атаки РФ в Оболонском районе вспыхнули авто на стоянке.

В Соломенском районе пострадал человек.

Киевщина

В Вышгородском районе в результате атаки РФ пострадал мужчина. Его с рваной раной грудной клетки госпитализировали в местную больницу.

Также поврежден частный дом.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 февраля, когда температура в Киеве опустилась до значительных минусовых показателей, Россия массированно атаковала город дронами и ракетами разных типов. Известно о разрушениях в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. Пострадали пять человек.

